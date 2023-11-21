محافظ الدقهلية: مصنع تدوير مخلفات الزراعة بقلابشو يقضى على حرق قش الأرز

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، لجنة من المتخصصين بالمحافظة، وجهاز شئون البيئة بالمعاينة علي الطبيعة للموقع المقترح، لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بناحية قلابشو مركز بلقاس علي مساحة 30 فدانا.

وأسفرت أعمال اللجنة بعد المعاينة علي الطبيعة للموقع عن صلاحية الموقع، وأنه الأنسب لإقامة مصنع المخلفات الزراعية عليه نظراً لتوافر كافة العوامل والمقومات اللازمة من طرق وكهرباء ومياه لتنفيذ المشروع وتشغيله وتم اعداد تقرير مفصل ذلك تمهيدا للعرض علي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار " مختار " إلي أن الدقهلية تعد الأولي علي مستوي المحافظات في زراعة وإنتاج الأرز علي مساحة 404 آلاف فدان بنسبة تصل إلي 30% من إجمالي إنتاج مصر، وبالتالي تنتج كميات كبيرة من محصول قش الأرز والذي يتم حرق كبيرة منه مما يؤدي إلي ظهور السحابة السوداء والأضرار بالبيئة ويكون من الأسباب الرئيسية في تغير المناخ.

وأوضح المحافظ: أن الهدف من إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية هو تعظيم الاستفادة منها في إنتاج الأعلاف وألواح الأخشاب ولب الورق وبدائل الطاقة من منتجات (قش الأرز - حطب القطن - حطب الذره - جميع المخلفات).

كما أشار "مختار" إلي أن هذا المصنع سيكون نقطة تحول كبيرة بالدقهلية، ليتم القضاء نهائيا علي ظاهرة حرق قش الأرز والسحابه السوداء وكافة المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة من الملوثات بكافة أنواعها.

وقال "المحافظ"، قمنا بوضع خطة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية (وزارة التنمية المحلية - التخطيط - البيئة - الهيئة العربية للتصنيع - الإنتاج الحربي) لبناء منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة حتي أصبحت الدقهلية الأولي في الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة من خلال نقل المقالب العشوائية وتطوير المصانع وقريبا ستصبح الدقهلية خالية من كافة المقالب العشوائية.

وثمن " مختار " دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والبيئة علي دعمهم الكامل من أجل إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بالدقهلية التعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في الصناعات المتعددة وتنمية الثروة الحيوانية من خلال توفير مصادر جديدة للأعلاف.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة خلال 4 سنوات ، بالإضافة إلي تنفيذ منظومة المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتعظيم الاستفادة منها والحفاظ علي البيئة من التلوث من خلال إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الزراعية والإستفادة من اصول الدولة الغير مستغلة ، وفي إطار مشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP 28 بدولة الإمارات ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.