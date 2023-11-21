محافظ أسيوط يتابع تجهيزات مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

أسيوط-هيثم البدرى

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال التجهيزات التى تتم بمقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بعد انتهاء التشطيبات وتأثيث المكان وتركيب الأجهزة والشاشات طبقًا للمواصفات التكنولوجية اللازمة تمهيدًا لافتتاحه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة وفروع للشبكة بجميع المحافظات ضمن المشروع القومى الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة وخطة الدولة للتحول الرقمى وتحقيق السيطرة الكاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وبما يساهم فى تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور يحيى زكريا مدير غرفة الأزمات والكوارث بالمحافظة، والمهندس أحمد صلاح فخرى مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، وعددًا من الموظفين الذين تم تدريبهم للعمل بالمركز.

وتابع محافظ أسيوط، منظومة الأجهزة والشاشات والكاميرات بالمركز التى ستسهم فى التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة التى تمكن المسئولين من التدخل الفورى فى حال وقوع أى أزمات طارئة وتحقق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ مؤكدًا أهمية كفاءة تشغيل المنظومة ويتمثل ذلك فى العنصر البشرى وكفاءته فى إدارتها على الوجه الأمثل من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للمنظومة ككل.

وقال المحافظ، أنه يتم من خلال المركز ربط مختلف عناصر الطوارئ، والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسى وغرفة عمليات متخصصة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى أن إقامة هذه المراكز يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على غرار دول العالم المتقدمة فى إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة.

وأوضح اللواء عصام سعد، أن ديوان المحافظة شهد تطويرًا كبيرًا بإضافة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة والذى يعد نقلة حضارية كبرى للدولة المصرية فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها المحافظة والمراكز والمدن متصلة بالوزارات والهيئات المعنية التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط كان قد عقد العديد من الاجتماعات فضلًا عن تفقده بشكل دورى لكافة مراحل إنشاء مركز السيطرة الموحد للطوارئ بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الأعمال والاطمئنان على تنفيذها وفقًا لأعلى معايير الجودة وطبقًا للمواصفات المحددة.