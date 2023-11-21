اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 12:10 ص
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متظاهرون يلطخون بوابات سفارة إسرائيل في لوس أنجلوس بلون الدماء.. فيديو

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 12:10 ص
متظاهرون يلطخون بوابات سفارة إسرائيل في لوس أنجلوس بلون الدماء.. فيديو المتظاهرين يلطخون البوابة باللون الاحمر
كتب آسر أحمد

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عبر بعض المتظاهرين في الولايات المتحدة الأمريكية، عن غضبهم الشديد مما يفعله الكيان الصهيوني في قطاع غزة من قصف مستمر واستهداف للأطفال وللمسنين والمدنيين، عن طريق تلطيخ بوابات السفارة الأسرائيلية في لوس أنجلوس باللون الأحمر في إشارة إلى تورطهم في دماء الأبرياء.

وسرعان ما انتشر الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، الذي ظهر فيه المتظاهرون وهم يقومون بتلطيخ زجاج بوابة السفارة باللون الأحمر للإشارة إلى تورط الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وضرورة وقف النار وحماية المدنيين.

المتظاهرين يلطخون البوابة باللون الاحمر
المتظاهرين يلطخون البوابة باللون الاحمر

قال مكتب الإعلام الحكومى فى قطاع غزة، الاثنين، إن حرب الاحتلال الإسرائيلى، المستمرة على القطاع لليوم السادس والأربعين خلفت حتى الآن أكثر من (13,300) شهيد، بينهم أكثر من (5,600) طفل، و(3,550) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد (22) من طواقم الدفاع المدنى، وكذلك (60) صحفيًا.


وأضاف المكتب - فى مؤتمر صحفى - أن حرب الاحتلال تتواصل على المستشفيات وعلى المنازل الآمنة، وتتصاعد حرب الإبادة الجماعية ضد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى الصامد والصابر، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد المجازر التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بلغ أكثر من (1,340) مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من (6,500) مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة فى الشوارع والطرقات ويمنع الاحتلال أحدًا من الوصول إليهم، بينهم أكثر من (4,400) طفلٍ وامرأة.







قطاع غزة

فلسطين

السفارة الإسرائيلية في لوس انجلوس

متظاهرين امريكا



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