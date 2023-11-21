لو شعرك أبيض فى العشرينات.. مرض الغدة الدرقية وخلل المناعة أبرز الأسباب

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور رامى إبراهيم استشارى الجلدية والتناسلية فى كلية طب أسيوط أن ظهور الشعر الأبيض فى سن صغيرة له الكثير من الأسباب منها عوامل الوراثة والتوتر والإجهاد، وأيضا قد تكون علامة على سوء التغذية ونقص بعض العناصر الغذائية، وبعض الأمراض التى يصاب بها الشخص.

وأضاف أن ظهور الشعر الأبيض يعنى تدهورا فى الخلايا الصبغية لبصيلات الشعر، وخلل فى الخلايا الصباغية التى يفرزها الميلانين، فمن الطبيعى عند التقدم فى السن يظهر الشعر الأبيض بسبب حدوث خلل فى هذه الخلايا، لكن فى العمر الصغير يكون وراؤها العديد من الأسباب.

وأشار استشارى الجلدية إلى أن العامل الوراثى لظهور الشعر الأبيض يرجع إلى التركيب الجينى الخاص بكل شخص، فإذا كانت عائلتك يظهر بها الشيب فى عمر مبكر فتوقع أنك ستكون مثلهم، أما التوتر فعند تعرضك لمثل هذه المشاعر يقوم الجسم بإفراز هرمون الكورتيزول بكميات كبيرة، وهذا يؤثر على الجسم ومن ضمنها الخلايا الصباغية للشعر.

وأوضح الدكتور رامى أن سوء التغذية ونقص بعض العناصر الغذائية فى الجسم له دور كبير فى ظهور الشعر الأبيض فى عمر مبكر، ومنها فيتامين "ب" و "د" والحديد والنحاس، فعند نقصهم بالجسم يحدث خلل فى إنتاج الميلانين المسئول عن تنشيط خلايا الصباغية فيظهر الشيب.

وأكد استشارى الجلدية أن بعض الأمراض لها دور كبير في زيادة فرص ظهور الشعر الأبيض فى عمر مبكر، ومنها اضطرابات أو خلل فى الجهاز المناعى الذى يتسبب فى تلف الخلايا الصباغية، وأيضا مرضى اضطرابات الغدة الدرقية، المسئولة عن وظائف الجسم والتى تؤثر أيضا الشعر وتغير لونه.

وأخيرا أشار إلى أنه من الضرورى علاج سوء التغذية، وأيضا علاج الأمراض السابق ذكرها حتى لا يتأثر شعرك ويظهر الشعر الأبيض فى عمر مبكر، لأنه إذا ظهر من الصعب علاجه، لكن يمكن السيطرة وتقليل ظهوره عن طريق علاج الأسباب المؤدية لظهوره.