اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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لافروف: روسيا لا تغلق أبوابها أمام أصحاب الثقافة من الدول غير الصديقة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 02:00 ص
لافروف: روسيا لا تغلق أبوابها أمام أصحاب الثقافة من الدول غير الصديقة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الاثنين، إن روسيا مستعدة للتعاون مع كافة الدول في المجال الثقافي، ولن تستبعد أي شخص من الدول غير الصديقة من العمل في هذا المجال.


وأضاف لافروف، في تصريحات أوردتها وكالة "تاس" الروسية: "نحن على استعداد لتطوير التعاون مع الجميع في هذا المجال، بما في ذلك، في المقام الأول، تلك البلدان التي ترغب حكوماتها في تطوير الاتصالات في هذا المجال، ولكن لا نغلق الباب أمام المهنيين الثقافيين من أي دولة من الحكومات غير الصديقة".


وتابع: "نحن نصر على أن الثقافة تتجاوز السياسة، وأي صراعات، أو أزمات، ويجب ألا يكون للفنون حدود".







روسيا

سيرجي لافروف

الخارجية الروسية

الثقافة فى روسيا



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