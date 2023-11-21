لافروف: الأولوية وقف العمليات العسكرية وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة

كتب سمير حسنى

بدأ اجتماع بين وزير الخارجية الروسي واللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن قمة الرياض تعتبر جزءا من الجهود الدولية لوقف سفك الدماء في غزة وتسوية طويلة الأمد في القطاع، مؤكدا ترحيب بلاده بالمبادرة التي أقرتها قمة الرياض لوقف الحرب في قطاع غزة.

جدد وزير الخارجية الروسي، رفض بلاده لسياسة العقاب الجماعي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاهل القوانين الدولية، مشيرا إلى أن الأولوية الآن هي وقف العمليات العسكرية وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.

أوضح لافروف، أن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة قليلة، مضيفا: يجب التحضير لإطلاق عملية سلام على أساس حل الدولتين".