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لأعضاء نقابة الأطباء.. تعرف على 9 إعانات يمكنك الحصول عليها

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 04:56 م
لأعضاء نقابة الأطباء.. تعرف على 9 إعانات يمكنك الحصول عليها النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

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أوضحت النقابة العامة للأطباء، أن كل أعضائها على مستوى الجمهورية، يمكنهم الحصول على عددا من الإعانات المختلفة، من خلال اتحاد المهن الطبية، منها:
 
1-     إعانة التجنيد، وقدرها 1000 جنيه ويستحقها الطبيب خلال مدة التجنيد.
 
2-   إعانة وضع للطبيبة، وقدرها 1000 جنيه، والأوراق المطلوبة للحصول عليها، هى:
 
-       شهادة ميلاد الطفل.
 
-       صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.
 
-       أصل جواب بنكي برقم الحساب للطبيبة "البنك الاهلي - بنك مصر - بنك الاسكندرية"، حساب جاري وليس حساب مرتبات.
 
3-   الإعانة الاستثنائية، وقدرها 2000 تصرف مرة واحدة خلال السنة.
 
4-   إعانة وفاة 4000 لمستحقى المعاش.
 
5-   إعانة مصاريف جنازة وقدرها 2000 جنيه.
 
6-   إعانة علاج شهرى وقدرها 500 جنيه وتصرف كل 6 أشهر.
 
7-    إعانة علاج بفواتير 2500، وتصرف بأصل الفاتورة ويكون الطبيب غير مشترك بمشروع العلاج.
 
8-   إعانة علاج نفسى"بفواتير"بدون حد أقصى لغير المشتركين بمشروع العلاج.
 
9-   إعانة حبس للأعزب 250 شهريا، وللمتزوج 500 جنيه شهريا.
 
 






نقابة الاطباء

اعانات

اعانات الاطباء

اعانات نقابة الاطباء

اعانة علاج

اعانات استثنائية



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