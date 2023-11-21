لأعضاء نقابة الأطباء.. تعرف على 9 إعانات يمكنك الحصول عليها

أوضحت النقابة العامة للأطباء، أن كل أعضائها على مستوى الجمهورية، يمكنهم الحصول على عددا من الإعانات المختلفة، من خلال اتحاد المهن الطبية، منها:
1- إعانة التجنيد، وقدرها 1000 جنيه ويستحقها الطبيب خلال مدة التجنيد.
2- إعانة وضع للطبيبة، وقدرها 1000 جنيه، والأوراق المطلوبة للحصول عليها، هى:
- شهادة ميلاد الطفل.
- صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.
- أصل جواب بنكي برقم الحساب للطبيبة "البنك الاهلي - بنك مصر - بنك الاسكندرية"، حساب جاري وليس حساب مرتبات.
3- الإعانة الاستثنائية، وقدرها 2000 تصرف مرة واحدة خلال السنة.
4- إعانة وفاة 4000 لمستحقى المعاش.
5- إعانة مصاريف جنازة وقدرها 2000 جنيه.
6- إعانة علاج شهرى وقدرها 500 جنيه وتصرف كل 6 أشهر.
7- إعانة علاج بفواتير 2500، وتصرف بأصل الفاتورة ويكون الطبيب غير مشترك بمشروع العلاج.
8- إعانة علاج نفسى"بفواتير"بدون حد أقصى لغير المشتركين بمشروع العلاج.
9- إعانة حبس للأعزب 250 شهريا، وللمتزوج 500 جنيه شهريا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة