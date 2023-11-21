اليوم السابع
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كيربي: رئيسا الولايات المتحدة والصين يتفقان على عقد لقاء جديد

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 08:00 ص
كيربي: رئيسا الولايات المتحدة والصين يتفقان على عقد لقاء جديد كيربى
أحمد علوى

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أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ اتفقا على عقد لقاء جديد.

وقال كيربي ، إن الرئيسين "اتفقا على أنهما سيلتقيان من جديد، لكن  لم يحدد أي موعد بعد".

وجاء ذلك في أعقاب المباحثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، والتي تعقد في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وعقد الرئيسان لقاء ثنائيا يوم الأربعاء، 15 نوفمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن هذه كانت اول زيارة للرئيس الصينى إلى الولايات المتحدة منذ ست سنوات.

 






كيربى

الامن القومى الامريكى

الصين

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