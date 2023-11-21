اليوم السابع
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كليات جامعة القاهرة تواصل تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 09:00 م
كليات جامعة القاهرة تواصل تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تواصل كليات جامعة القاهرة غدا، الأربعاء، تنظيم وعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد تيرم"، والتى تعقد حضوريا بالكليات، وكذلك امتحانات العملى بالنسبة لطبيعة الدراسة فى الكليات.
 
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أعلن بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023/2024 (الميدتيرم) بكليات الجامعة خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لجداول كل كلية وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة بها، وفى إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي.
 
وقال الدكتور محمد الخشت إنه تم إعلان جداول وأماكن امتحانات الميدتيرم لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للكليات، مشيرًا إلى أن الكليات استعدت لعقد الامتحانات على الوجه الأكمل من حيث تجهيز القاعات والمعامل اللازمة لذلك.
 
وأوضح الدكتور محمد الخشت أن امتحانات الميدتيرم تقيس الفهم والتفكير، وتتضمن الموضوعات التى تمت دراستها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الامتحانات لقياس مدى قدرة الطالب على تحصيل وفهم المواد الدراسية.
 
وشدد الدكتور محمد الخشت ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات بهدوء، وإتاحة جميع سُبل الراحة والأمان لهم، مع ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات.






التعليم العالى

جامعة القاهرة

امتحانات الميد تيرم

اخبار مصر

محمد الخشت



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