"قصاصين الأثر" مهنة لم يهزمها الـGPS.. كيف تكشف بصمة القدم على رمال الصحراء؟

البحر الأحمر - عماد عرفة

عرف عن قصاصين الأثر ممارسة مهنتهم فى الصحارى المختلفة ويشتهرون بها فى مناطقهم المختلفة، وعرف أيضا أن تلك المهنة تعتبر مهمة ذكاء فطرى تنموى وتزداد خبرتها مع مر السنين، وهى مهمة موروثة لا تعلم ولا تدرس فى الكتب والمدارس، حيث إنها من المهن التى ربما يكون من يستطيعون معرفتها أقلية فى المناطق الصحراوية ومعروفين بالاسم .

محمد طاهر لأحمد، قصاص أثر بمدينة حلايب، التابعة لمحافظة البحر الأحمر وهو الأشهر فى قبيلته التى ترجع لقبائل البجا، أكد أن تلك المهنة توارثها من أبائه وأجداده ومع الزمن استطاع امتهانها وأصبح من المحترفين فيها، حيث يستطيع تحديد آثار القدم ويستطيع تحديد الصفات الجسدية للشخص من أثار أقدامه.

وأضاف محمد طاهر قصاص الأثر بصحراء حلايب، أن قصاص الأثر لا يقص الأثر من نفسه ولا تتبع أقدام الناس فى الصحراء والطرقات بينما يطلب منه أولا، حيث يأتى إليه صاحب المسروقات، ويطلب منه تقفى أثار الأقدام التى استطاعت الوصول الى ماشيته أو بيته أو مزرعته وهكذا .

وأوضح أن القصاص يكون واضحا من بداية الأمر إذا لم يتمكن معرفة أقدام السارق لابد من أخبار الذى استدعاه للمعرفة بعدم المعرفة، موضحا أن تلك المهنة من أساس تعليمها لا يضل الناس فيها وتخلق بينهم المشكلات بل بالعكس، تلك المهنة استطاعت أن تحل مشكلات كبيرة بين أبناء القبائل المختلفة فى حلايب وشلاتين .

وتابع: أن فى أغلب الأحيان وأغلب القضايا التى يلجأ لها أهل البادية لقصاص الأثر هو ضياع الجمال فى الصحراء والتى تترك بالأيام لترعى وفجأة تختفى، فى ذلك الوقت يلجأ الأهالى لقصاص الأثر لتقفى آثار الجمال ومعرفة أين ذهبت أو هل كان هناك من خلفها أحد يسوقها إلى مكان ما أو أحد تلك الحمال يعتليه شخص يقود الجمال ويظهر من خف الجمل .

وكشف محمد طاهر، أنه يستطيع معرفة أثار أقدام الشخص إذا كان مشكوك فيه من بين آلاف الأقدام حتى لو كان يسير وسط جماعة أو حتى غير "نعاله" فيمكن معرفته من بين الكثير من الأقدام إذا كان محل شك فى سرقة ما .

من جانب آخر قال عبد الكريم جاد المولى، أحد العاملين فى القطاع الحكومى فى مدينة حلايب، إن قص الأثر في حلايب هو أحد الأمور العامة فى تحرى الحقيقة واثبات الحق، حيث إنه تعرض للسرقة منذ عدة سنوات فى حلايب ولجأ لأحد قصاصى الأثر، وبعد أن شاهد آثار السارق، ووصفه، وكان هناك شخص محل شكل بالنسبة له، وقام بدعوته لمنزله مع آخر ولجأ صاحب المسروقات مرة أخرى لقصاص الآثر، ليتأكد هل الأثر الأول يشبه أم لا يشبه وتبين أنهم متطابقين.

آثار الاقدام فى الصحراء



الآثار فى الصحراء



الشيخ محمد طاهر قصاص الأثر



صحراء حلايب



قصاص الأثر بالصحراء الشرقية



قصاص الأثر فى حلايب



قصاص الأثر محمد طاهر



كيف يقص الاثر



مهنة موروثه من الأجداد



يتقصى آثار الاقدام