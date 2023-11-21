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قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر تصل معبر رفح.. صور

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 02:35 م
قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر تصل معبر رفح.. صور قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر
كتب مدحت وهبة

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وصلت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر لإغاثة أهل غـزة، لميناء رفح البرى، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، تتضمن 199 شاحنة بها أكثر من 2510 أطنان، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على سرعة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غــزة.

وأكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أن القافلة تحتوى على كافة الأجهزة والمستلزمات خاصًة الطبية والأدوية المنقذة للحياة لإمداد المستشفيات بها بشكل طارئ وكميات ضخمة من المساعدات الغذائية والاحتياجات الضرورية لإغاثة قطاع غــزة، مضيفا أنه سيتم تسليم هذه المساعدات وفقًا للإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن لضمان مرورها بسهولة دون عوائق، ويجرى ترتيب دخول المساعدات وفقًا لمتطلبات الهلال الأحمر الفلسطينى حسب الأولويات والاحتياجات لأهل قطاع غزة

الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر قد خصص الحساب الموحد المفتوح بجميع البنوك المصرية باسم (صندوق تحيا مصر 037037 - إغاثة أهل غزة) بالجنيه المصرى والعملات الحرة، فضلًا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكترونى www.tahyamisrfund.org لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.

 

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قوافل الاغاثة 
دخول المساعدات
دخول المساعدات
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قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة

 







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