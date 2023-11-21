غلق 5 محاجر غير مرخصة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، عن غلق 5 محاجر غير مرخصة، بإشراف اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، وجرى غلق 3 محاجر بنطاق قرية سنهور المدينة الأول على مساحة 300 متر، والثاني على مساحة 350 مترا، والثالث على مساحة 250 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة اللجنة المُشكلة برئاسة روحية القرضاوي، رئيس القرية.

كما تم غلق محجرين بنطاق قرية كفر العرب الأول بطريق السلخانة على مساحة 800 متر، والثاني بطريق «دسوق - كفر الشيخ» بعزبة الفار داخل الكتلة السكنية على مساحة 600 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة اللجنة المُشكلة برئاسة شريفة أبو قتب، رئيس القرية.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قراراً حمل رقم 2083، بشأن غلق كافة المحاجر غير المرخصة على مستوى المحافظة غلقاً نهائياً، وفي حالة تعديه على الأرض الزراعية تتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقاً لأحكام قانون الزراعة، وتُعرض على النيابة المختصة.