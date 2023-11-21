اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 03:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

عشرات الشهداء والجرحى بين الطواقم الطبية فى قصف استهدف مستشفى العودة بغزة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 02:24 م
عشرات الشهداء والجرحى بين الطواقم الطبية فى قصف استهدف مستشفى العودة بغزة القصف الإسرائيلى على غزة
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غزة

الاحتلال الإسرائيلي

العدوان على غزة

القصف الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة