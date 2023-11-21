الرئيسية أخبار عاجلة عشرات الشهداء والجرحى بين الطواقم الطبية فى قصف استهدف مستشفى العودة بغزة الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 02:24 م القصف الإسرائيلى على غزة كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد وإصابة العشرات بين المرضى والطاقم الطبي في قصف للاحتلال استهدف مستشفى العودة بغزة. يأتي ذلك بينما استهدف طيران الاحتلال منزلا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، جاء ذلك نقلا عن القاهرة الإخبارية. غزة الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة القصف الإسرائيلي على غزة قطاع غزة اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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