اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:45 م
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ضبط المتهمين بالتعدى على شخصين وتصويرهما بكرداسة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:12 م
ضبط المتهمين بالتعدى على شخصين وتصويرهما بكرداسة رجال الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو تم نشره تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما أبنها بكرداسة بالجيزة) .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، مقيمان بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل حيث قام المجنى عليه بالإتصال هاتفياً بالترزى مازحاً معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم فبادلت المذكور السب والشتم وأبلغت زوجها وإستعان بشخصين وإصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعديا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .







كرداسة

مشاجرة

خلافات

حوادث




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