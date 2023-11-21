ضبط المتهمين باحتجاز شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من مالك محل هواتف، بقيام سيدة وشخصين بإستدراجه لشقة، و إجباره على توقيع عدد (2) دفتر إيصالات أمانة على بياض كرهاً عنه باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، واحتجازه داخل الشقة، ثم توجهوا للمحل خاصته المشار إليه وقاموا بسرقة (14) هاتف محمول .

بالانتقال صحبة المُبلغ للشقة محل إرتكاب الواقعة أمكن ضبط المشكو فى حقهم (عامل وزوجته "ربة منزل" – شقيق الأول – مقيمون بدائرة القسم).

بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات سابقة بينهم، كما تم بإرشادهم ضبط الإيصالات المُشار إليها بتوقيع المجنى عليه والهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن أحدهم ، وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.