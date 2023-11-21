صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "السياحة" بنسبة 6.4%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت 10 مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 6.4%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.9%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.9%، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.3%، وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7%، ونما قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1%.

كما صعدت قطاعات العقارات، والموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.3%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.6%، يليه قطاعا مواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%، وهبط قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.2%، 0.1%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.1 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.78%، والعرب على 4.91%، واستحوذت المؤسسات على 32.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 47.3 ألف جنيه، 162.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 32.7 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، 96.2 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 29890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7244 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5802 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.