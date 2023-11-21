صحة سوهاج: تقديم الخدمات الطبية المجانية لـ 900 مواطن خلال قافلة بطهطا.. صور

سوهاج محمود مقبول

نفذت مديرية الصحة بسوهاج، قافلة طبية علاجية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ودعم من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وضمن خطة وزارة الصحة والسكان وذلك بنجع كوم بدر التابع لمركز طهطا.

حيث أُقيمت القافلة علي مدار يومين وقامت بإجراء الكشف وتقديم العلاج بالمجان على 900 مواطن، وقامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمرضي في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجراحة والأنف وأذن وحنجرة والعظام وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلي قيام القافلة بعمل العديد من الإجراءات الطبية المتنوعة بين التحاليل المعملية والأشعة السينية وندوات التوعية الصحية واستطلاع أراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وقد شارك في التجهيز لهذه القافلة والإشراف عليها الدكتورة سحر عواجة، منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة، أن خطة القوافل الطبية تغطي القري والنجوع الأكثر احتياجا للخدمات الطبية بجميع أرجاء المحافظة.



العلاج داخل الصيدلية



القوافل العلاجية



تسليم العلاج للمترددين



عيادة الأسنان المتنقلة