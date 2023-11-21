شرطة بولندا تعتقل امرأة زرعت عبوة ناسفة فى وارسو

وكالات

أعلنت السلطات البولندية اعتقال مواطنة، وتوجيه اتهامات لها بزرع عبوة ناسفة في أحد الشوارع وسط العاصمة، وارسو، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقالت الشرطة في بيان، إن "المرأة وضعت العبوة الناسفة في وارسو ليل 11 نوفمبر الجاري، ثم استقلت قطارا، وعادت إلى منزلها غربي بولندا"، مؤكدة أن "أحدا لم يصب في الحادث، لكن العبوة كان بمقدورها أن تؤذي العديد من الأشخاص".

وبحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان الشرطة "العبوة بدائية الصنع ومليئة بأوعية غاز ومسامير وكان بمقدورها التسبب في تهديد خطير لصحة وحياة العديد من الأشخاص. وجهنا للسيدة تهمة التسبب في الخطر، وجلب خطر على حياة وصحة العديد من الأشخاص، فضلا عن التحضير لمثل هذا الخطر".

وبعد أن زرعت العبوة الناسفة في وارسو، توجهت المتهمة إلى محطة القطار المركزية في العاصمة ثم استقلت قطارا إلى مدينة فروتسواف غربي البلاد، واعتقلتها الشرطة في منزلها بمدينة سترزيلين القريبة.

ووصفت الشرطة المتهمة بأنها امرأة بولندية مهتمة بشؤون الشرق الأوسط، دون الخوض في أي تفاصيل أخرى عنها.

ونشرت الشرطة مقطعا مصورا يظهر قيام رجال الأمن بأخذ بصماتها وتقييد يديها، كما أظهرت بعض الأشياء التي قالت إن القوات عثرت عليها في منزلها.

وقالت الشرطة "قام رجال الشرطة بضبط بأشياء وأدوات أخرى مرتبطة بتنظيم داعش، بالإضافة لمواد كان من الممكن استخدامها لصنع عبوة ناسفة أخرى".