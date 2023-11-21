اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 03:21 م
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شاهد تجهيزات صالة التذاكر بمحطة قطارات صعيد مصر

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 01:46 م
شاهد تجهيزات صالة التذاكر بمحطة قطارات صعيد مصر تجهيزات صالة التذاكر بمحطة قطارات صعيد مصر
كتب سيد الخلفاوى

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تضم صالة قطع التذاكر بمحطة قطارات صعيد مصر، المقرر افتتاحها قريبا، بمنطقة بشتيل بالجيزة، 28 شباك، بالإضافة الى ماكينات قطع التذاكر إلكتروني، مع وجود شاشات تلفزيونية امام الركاب اعلى كل شباك لعرض مواعيد القطارات واسعار التذاكر وغيرها من الخدمات للركاب. 
 
ويقام مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 والذى يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجارى ضمن مول تجارى متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة .
 
وتضم المحطة 28 شباك تذاكر منهم شباك مخصص لذوى الهمم المستخدمين للكراسى المتحركة، وكذلك دورات المياه بها أيضا ما هو مخصص لذوى الاحتياجات الخاصة، ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40مترا بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة والذى يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.
 
 وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و (4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى سكك حوش المحطة و ترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاح.
 
تجهيزات صالة التذاكر
تجهيزات صالة التذاكر

شاشات تلفزيونية امام الركاب
شاشات تلفزيونية امام الركاب

صالة التذاكر بمحطة قطارات صعيد مصر
صالة التذاكر بمحطة قطارات صعيد مصر

ماكينات قطع التذاكر إلكتروني
ماكينات قطع التذاكر إلكتروني

 







محطة قطارات الصعيد

محطة قطارات صعيد مصر

محطة الصعيد

القطارات

قطارات السكة الحديد

السكة الحديد



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