اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 09:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سورينام: ارتفاع عدد قتلى انهيار منجم ذهب غير قانوني إلى 14 شخصا

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 08:11 م
سورينام: ارتفاع عدد قتلى انهيار منجم ذهب غير قانوني إلى 14 شخصا منجم ذهب
أ ش أ

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أعلنت السلطات في سورينام ارتفاع عدد القتلى جراء انهيار منجم ذهب غير قانوني في البلاد إلى 14 شخصا، فضلا عن فقدان 7 أشخاص آخرين.


وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن فرق الانقاذ قامت بتمشيط أكوام من التراب أملا في العثور على أي ناجين، وذلك في الوقت الذي فتحت فيه الحكومة تحقيقا في الحادث الذي وقع في منطقة نائية بجنوب البلاد الواقعة في أمريكا الجنوبية. 


من جهته، قال رئيس البلاد تشاندريكابيرساد سانتوخي - في خطاب متلفز - "نشعر بالصدمة ونقدم تعازينا لأقارب الضحايا"، مشيرا إلى أن الحادث وقع في منطقة كان قد اُكتشف بها سابقا عرق ذهب؛ الأمر الذي جذب مجموعات كبيرة من المنقبين غير القانونيين عن المعدن النفيس.


وأكد سانتوخي أنه تم الاتفاق على اتباع نهج أكثر صرامة وحزما لتنظيم قطاع الذهب لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.










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