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سامح شكرى لنظيره الروسى: مصر ترفض بشكل واضح أى محاولات لتهجير الفلسطينيين

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 03:03 م
سامح شكرى لنظيره الروسى: مصر ترفض بشكل واضح أى محاولات لتهجير الفلسطينيين وزير الخارجية سامح شكرى خلال حضوره الاجتماع
كتب: أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية سامح شكرى عن تقديره للدعم الذى قدمته روسيا للقضية الفلسطينية، داعيا إلى القيام بالمزيد فى مجلس الأمن الدولى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة، جاء ذلك خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية اللجنة الوزارية المشكلة من القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية روسيا فى العاصمة موسكو.

وأشار "شكرى" إلى أن مصر صاغت مشروع قرار جديد لطرحه أمام مجلس الأمن باسم المجموعتين العربية والإسلامية لمعالجة الخلل القائم فى دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحا أن القصف المستمر للنازحين فى الجنوب هدفه واضح، وهو إجبار سكان القطاع على مغادرته.

ولفت إلى أن مصر أعلنت بوضوح رفضها لأية محاولة لتهجير الفلسطينيين، مضيفا: كم عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين يجب أن يسقطوا كى يتحقق هدف إسرائيل من هذه الحرب".

وانطلق قبل قليل، اجتماع وزراء خارجية اللجنة الوزارية المشكلة من القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية روسيا فى العاصمة موسكو، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

وأكدت اللجنة على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى، مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسئوليته فى وقف الاعتداءات على الفلسطينيين.







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