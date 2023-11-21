زوج يتهم زوجته بتبديد أمواله وإنفاقها ما يزيد عن 30 ألف جنيه شهريا

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي تخفيض نفقات، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بتبديد أمواله وإنفاق ما يزيد عن 30 ألف جنيه شهريا، وبعدها اكتشف ملاحقتها له بدعوي حبس بسبب نفقات الفرش والغطاء والمرافق بعد تحايلها بإعلانه على عنوان خاطئ، ليؤكد:" زوجتي دمرت حياتى وجعلتنى مهدد بالحبس بسبب طمعها وتصرفاتها الجنونية".

وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لدينا طفل واحد وبالرغم من ذلك تجعلني زوجتي أشعر أن لدي 5 أطفال، تشتري كل يوم ملابس وأشياء تافهه، وتبدد عشرات الالاف أسبوعيا ثم تطالبني بمنحها المزيد من المال، وعندما أعترض على أسلوب حياتها وطريقتها في الإنفاق ورفضها الإدخار تشهر بسمعتي وتتهمني بالبخل وتفضحني أمام الأهل والأصدقاء ".

وتابع الزوج بدعواه:" عندما طالبت عائلتها بحل الخلاف بيننا كادت أن تتخلص مني ولاحقتني وهددتني وتعدت على بالإساءة أكثر من مرة، وحرمتني من رؤية طفلي وهجرت منزل الزوجية، وطالبتني بتوفير مسكن أخر رغم عرضي مغادرتي له".

وأشار:"وضعت يديها على المصوغات والمنقولات وبالرغم من ذلك اتهمتني بالتبديد، ودمرت زواجنا ومنزلى، لأعيش في تعاسة وعذاب بسبب تصرفاتها وجنونها لأكتشف أنها لا تصلح كأم لطفلي مما دفعني لطلب إسقاط حقها في الحضانة".