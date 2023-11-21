اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 06:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

زوج يتهم زوجته بتبديد أمواله وإنفاقها ما يزيد عن 30 ألف جنيه شهريا

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:51 م
زوج يتهم زوجته بتبديد أمواله وإنفاقها ما يزيد عن 30 ألف جنيه شهريا محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوي تخفيض نفقات، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بتبديد أمواله وإنفاق ما يزيد عن 30 ألف جنيه شهريا، وبعدها اكتشف ملاحقتها له بدعوي حبس بسبب نفقات الفرش والغطاء والمرافق بعد تحايلها بإعلانه على عنوان خاطئ، ليؤكد:" زوجتي دمرت حياتى وجعلتنى مهدد بالحبس بسبب طمعها وتصرفاتها الجنونية".

وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لدينا طفل واحد وبالرغم من ذلك تجعلني زوجتي أشعر أن لدي 5 أطفال، تشتري كل يوم ملابس وأشياء تافهه، وتبدد عشرات الالاف أسبوعيا ثم تطالبني بمنحها المزيد من المال، وعندما أعترض على أسلوب حياتها وطريقتها في الإنفاق ورفضها الإدخار تشهر بسمعتي وتتهمني بالبخل وتفضحني أمام الأهل والأصدقاء ".

وتابع الزوج بدعواه:" عندما طالبت عائلتها بحل الخلاف بيننا كادت أن تتخلص مني ولاحقتني وهددتني وتعدت على بالإساءة أكثر من مرة، وحرمتني من رؤية طفلي وهجرت منزل الزوجية، وطالبتني بتوفير مسكن أخر رغم عرضي مغادرتي له".

وأشار:"وضعت يديها على المصوغات والمنقولات وبالرغم من ذلك اتهمتني بالتبديد، ودمرت زواجنا ومنزلى، لأعيش في تعاسة وعذاب بسبب تصرفاتها وجنونها لأكتشف أنها لا تصلح كأم لطفلي مما دفعني لطلب إسقاط حقها في الحضانة".







محكمة الأسرة

خلافات أسرية

تعدد الزوجات

العنف الأسري

أخبار الحوادث

أخبار عاجلة

نفقة العدة والمتعة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة