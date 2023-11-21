اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:20 م
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رفع 128 طن قمامة ومخلفات بالناصرية والكابلات فى العامرية بالإسكندرية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:43 م
رفع 128 طن قمامة ومخلفات بالناصرية والكابلات فى العامرية بالإسكندرية رفع المخلفات بالعامرية فى الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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كثف حى العامرية ثان فى الإسكندرية، من أعمال رفع المخلفات والقمامة بنطاق الحي، بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للارتقاء بمستوى النظافة العامة.
 
وأشار حى العامرية ثان بالإسكندرية برئاسة محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، إلى أن إدارة الرصد البيئى وإدارة المتابعة الميدانية، وجميع الإدارات المعنية، قاموا ضمن أعمال النظافة، ورفع الكفاءة بالمناطق الآتية "الناصرية القديمة، ونجع حفيظ ورسلان، والكينج، والكابلات، والسفن، وأسفل الكوبري، وطريق الكافورى"، ورفع صناديق القمامة، بقري الجزائر وبغداد، بإجمالى 128 طنا.






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حملات الأحياء

النظافة العامة

الرصد البيئ

حي العامرية ثان

اخبار اليوم




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