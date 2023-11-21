وقال رئيس الوزراء البولندي المكلف - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الجديدة ستقدم المبادرات السياسية التي اقترحتها أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب اليسار وحزب الشعب البولندى الريفي ومجموعة بولندا 2050 التي تنتمي إلى يمين الوسط.

ولفت إلى أنه سيدعو هذا الأسبوع رسميا زعماء الكتل البرلمانية الأخرى لإجراء محادثات حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، قد كلف الأسبوع الماضي مورافيتسكي، بتشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وبموجب الدستور، أمام مورافيتسكي مهلة حتى 27 نوفمبر الجاري لكشف النقاب عن حكومته الجديدة.

