رئيس "هيئة الاستعلامات": اهتمام إعلامى عالمي بجهود مصر بشأن غزة.. صور

كتب محمد السيد الشاذلى - محمد عبد الرازق

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الاعلام الدولي يتابع باهتمام شديد دور مصر إزاء التطورات الجارية في قطاع غزة منذ تفجر الأوضاع في بداية شهر أكتوبر الماضي، وجهودها على الصعيد الإنساني من خلال توفير الدعم للاشقاء الفلسطينيين، وكذلك بذل كل الجهود السياسية والدبلوماسية لتمرير المساعدات المصرية والدولية عبر معبر رفح الذي أصبح شريان الحياة الوحيد للأشقاء في غزة لدخول المساعدات ومواد الإغاثة ونقل الجرحى وخروج المدنيين الأجانب من القطاع.

وأشار رشوان، إلى أن الجهود المصرية تحظى بتقدير عالمي سواء في المجال الإنساني أو الجهود السياسية المكثفة لوقف العدوان والانتقال إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الفلسطينية على أساس القرارات الدولية وحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة تقوم من خلال "المركز الصحفي للمراسلين الأجانب" التابع لها، بتوفير كل التسهيلات لمراسلي وسائل الإعلام العالمية المعتمدين في مصر للوقوف على هذه الجهود المصرية، ومتابعة كل مايتعلق بالتطورات الراهنة عن كثب، وذلك بتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة من كل الجهات الرسمية المصرية، والإطلاع على هذه الجهود عن قرب من خلال تنظيم زيارات لأعداد كبيرة من هؤلاء المراسلين الى العريش ومعبر رفح وتنظيم لقاءات لهم مع المسئولين في الدولة، حيث تم تنظيم مؤتمر صحفي عالمي للدكتور مصطفى مدبولى أمام بوابة معبر رفح لشرح موقف مصر وجهودها بشان توفير وتمرير المساعدات ومواد الإغاثة ونقل الجرحى وخروج الأجانب، كما تم تنظيم العديد من اللقاءات مع الاعلام الأجنبي للوزراء والمسئولين المعنيين بهذه الأزمة.

كما عقد رئيس "هيئة الاستعلامات" مؤتمرين صحفيين عالميين حضرهما مئات من الصحفيين والمراسلين لشرح تطورات الموقف المصري من الأحداث الجارية، كان المؤتمر الأول بالقاهرة، بينما عقد المؤتمر الثاني أمام بوابة معبر رفح حيث تم الرد على جميع الاسئلة والاستفسارت بشأن الموقف المصري بكل أبعاده، وتفنيد الكثير من الروايات المغلوطة عما يجري في غزة وتأكيد حقيقته كعدوان غاشم على الشعب الفلسطينى، يستهدف القتل والتدمير والتهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج أرضه وهو ما عبرت مصر عن رفضها القاطع والحاسم له، ووقوفها بقوة لوأد هذه المخططات العدوانية.

وقال ضياء رشوان إن "هيئة الاستعلامات" في إطار هذه الجهود، قامت - من خلال المركز الصحفي للمراسلين الأجانب - بتنظيم ثلاث جولات حتى الآن لمراسلي وسائل الإعلام الدولية إلى العريش ورفح، تمت الجولة الأولى يوم 31 أكتوبر الماضي وضمت( 60 ) مراسلاً أجنبياً يمثلون (38 ) وسيلة إعلامية أجنبية مُقيمة وزائرة إلى مصر، وتم تنظيم الزيارتين الأخيرتين في 15، 18 نوفمبر 2023، بمشاركة(49) مراسلاً يمثلون (37) مؤسسة إعلامية أجنبية من أنحاء العالم، منها المؤسسات الإعلامية الأمريكية والأوروبية والآسيوية والعربية، وكان من بينها وكالات أنباء أسوسيتدبرس وبلومبرج الأمريكية، وروسيا سيغودنيا وإيتار تاس الروسية، وDPA الألمانية، وشينخوا الصينية، وJiji Press اليابانية، والأناضول التركية، وأنباء الحدث العراقية، وWorld24 البنغالية التي تُقدم خدماتها إلى دول جنوب شرق آسيا وووكالة تصوير EPA الأوروبية، إضافة إلى عدد من القنوات والإذاعات عالمية منهاCBS News الأمريكية، والحرة الأمريكية، وهيئة الإذاعة والتليفزيون البريطانية BBC، وروسيا اليومRT، وFrance 24، و RSIالسويسري، وRAI الإيطالية، وORF النمساوية- وتليفزيون وإذاعة RTL الهولندية وASAHI اليابان، و التليفزيون الصيني CGTN، إضافة إلى قناة العربية، وقناة سكاي نيوز عربية، وتليفزيون الكويت، وقناة الغد، وقناة الشرق، فضلًا عن إذاعة NPR الأمريكية وإذاعة صوت فيتنام، وتضمنت أيضًا مُمثلين عن صحف عالمية شملت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية و The Globe and Mailالكندية، وAKAHATA وماينتشي وسانكي اليابانية.

وأشار رئيس "هيئة الاستعلامات" إلى أن الهيئة ستواصل الاستجابة لطلبات المراسلين الذين يرغبون في الحصول على المزيد من المعلومات عن الجهود المصرية، أو عقد لقاءات مع المسئولين المعنيين، أو القيام بزيارات لمدينة ومطار العريش والوصول إلى الجانب المصري من معبر رفح.