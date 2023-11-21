رئيس منظمة الـ"أيوسكو": 1400 شركة مهددة بعد التغيرات المناخية

كتب هانى الحوتى

قال جون بول، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، إن الـ"أيوسكو" هي المنظمة الأهم عالميًا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.

أضاف "بول"، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر العام للجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC التابعة للأيوسكو، والذي تستضيفه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة، أن دور المنظمة يأتي نحو مواجهة التحديات العالمية وحماية المستثمرين لضمان النزاهة والمسؤولية المشتركة بالتعاون مع الهيئات الرقابية في الاسواق النامية والناشئة، لمواكبة العملات الرقمية.

وتابع أن هناك 1400 شركة قد تم تهديد عملهم بعد التغيرات المناخية ، مطالبًا بالعمل على النهج القومي لتحقيق العادلة والشفافية عن طريق حزمة من التوصيات التي خرجت من مؤتمر المناخ الذي عقد بمدينة بشرم الشيخ، مشددًا على ضرورة التكامل والمشاركة من الجميع ونحن بالمنظمة حاسمون بضرورة وجود حلول لتطوير الأسواق المالية.

وأشار إلى أن المنظمة تهدف إلى تطوير وتنمية أسواق رأس المال بشكل مستدام يراعي كافة التطورات التكنولوجية والمناخية، مضيفا أن القطاع المالي والتمويلي واحده من أهم التحديات ان تفكيك انظمة الرقابة المالية ان توجد ثغرات لإضعاف السوق لذا نركز على أهمية التحول الرقمي لمواكبة التحديات والمتغيرات الدولي، مناشدًا بضرورة تسليط الضوء على توحيد الجهود وتبادل الآراء والخبرات حول إدارة المخاطر التي تتعرض لها أسواق رأس المال في العالم، خاصة في الدول الناشئة والنامية.

وشدد على أهمية وضع وتنفيذ قواعد تضمن تحقيق الاستقرار للأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، مع سرعة التكيف والاستفادة من التطورات التكنولوجية الكبيرة وتسخيرها لصالح تحقيق مستهدفات أسواق رأس المال في دعم جهود تحقيق الحكومات لمستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد جون بول بدور الهيئات الرقابية في دعم التمويل المستدام، حيث تم عرض التقرير النهائي الصادر من مجلس إدارة المنظمة في شأن أسواق الكربون الطوعية؛ وهي الأسواق التي تدعم جهود الدول في خفض الانبعاثات الكربونية وتحفيز القطاع الخاص على الانخراط في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، وكذلك معايير الضمان الخاصة بتقارير الاستدامة.