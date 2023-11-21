وذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الدوما- وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المجلس ترأس وفدا برلمانيا في زيارة ستستمر حتى الخميس المقبل، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات ثنائية مع قيادة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومع مسؤولين آخرين.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتناول الاجتماعات قضايا تطوير التعاون البرلماني بين روسيا والصين، فضلا عن تعزيز التفاعل بين البلدين في مختلف المجالات: الاقتصاد والأمن والتجارة والتعليم والعلوم وغيرها.