اليوم السابع
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رئيس جنوب أفريقيا يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة فى غزة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 03:32 م
رئيس جنوب أفريقيا يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة فى غزة رئيس جنوب إفريقيا ماتاميلا رامافوزا
إبراهيم حسان

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اتهم رئيس جنوب إفريقيا ماتاميلا رامافوزا، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها قبل قليل.

 

وأفادت القاهرة الإخبارية بسقوط 10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج بغزة.

 

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 46 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.







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