رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح معرض المشغولات الإبداعية.. صور

افتتح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، المعرض الأول للمشغولات الإبداعية بكليه التربية بقنا، والذى أقامته أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية، بحضور الدكتور عصام الطيب، عميد الكلية، والدكتور محمد صبرى الأنصارى، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، والدكتور حسن تهامى، مقرر أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية، والدكتور حسن حمدى، الأستاذ بالكلية والمشرف على المعرض.

وأبدى عكاوى، إعجابه بالمستوى المتميز للأعمال المعروضة والتى تبرز إبداعات ومواهب كبيرة بالكلية، فضلا عن التنظيم للمعرض الذى أكد الذوق الفنى الراقى، وضم المعرض مشغولات يدوية وهاند ميد ومجسمات وبنارات ولوحات فنية من أعمال طلاب الكلية.

وأوضح بيان للجامعة، أنه على هامش المعرض أقيمت احتفاليه فنية لطلاب الكلية، تضمنت بعض القصائد الشعرية والاستعراضات الفنية والتواشيح الدينية المتميزة، وقدم درع الكلية لرئيس الجامعة.