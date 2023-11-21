رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفد الاتحاد الأفرو آسيوى للتكوين المهنى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وفدًا من الاتحاد الأفرو آسيوي للتكوين المهني والتقني الناشئ، وذلك في إطار تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية من أجل التعرف على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتربص الميداني المرخص من قبل جامعة قاصدي مرباح ورقلة بالجزائر ، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،

وقد ضم الوفد كلًا من: ذكرى نرجس ، سعاد حشاني، نورة بوعيشة ، كلثوم قير، نور شهر زاد ، وذلك تحت إشراف الدكتورة هالة محمود عبد العزيز علوان الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق وعضو رابطة العلاج بالفن ورئيس لجنة الفنون التشكيلية للعلاج بالفن بالإتحاد الأفرو آسيوي.

وخلال اللقاء رحّب الدكتور خالد الدرندلي بالوفد، مؤكداً على أهمية التعاون بين الجامعة والاتحاد، كما أعرب عن استعداد الجامعة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للوفد خلال فترة زيارته.

وأكد الدكتور عاطف حسين علي أهمية الدعم والإرشاد النفسي ودوره في حل جميع المشكلات التي تواجه هؤلاء الطلاب من ذوي الإعاقة مؤكداً على قوة دورهم وأهميتهم في المجتمع.

ومن جانبه صرح الدكتور إيهاب الببلاوي أن هذه الزيارة تأتي في سياق اهتمام الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بذوي الإعاقة وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة فى الثالث من شهر ديسمبر ، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام بتلك الفئة وجامعة الزقازيق علي رأسها الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة بما تقدمه من خدمات متميزة لطلابها من ذوي الإعاقة وما تستقبله كلية علوم ذوي الإعاقة من أطفال تقدم لهم خدمات متخصصة.

وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة في كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بصحبة الدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على الكلية، حيث كان في استقبالهم الدكتورة دعاء خطاب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن مسلم مدير مركز الاستشارات والتدريب بالكلية، وأشرف مصطفي مدير عام الكلية.

وقام الوفد بجولة تفقدية لمعامل الكلية المتخصصة معمل التدريبات اللغوية ، معمل التكامل الحسي ، معمل العلاج بالفن، معمل صعوبات التعلم، معمل الإعاقة البصرية، معمل القياس والتقويم وقاعة التدريب ومعمل الإبتكار، معمل التدريبات البدنية، معمل الانستوري حيث تستخدم هذه المعامل لعلاج جميع الفئات لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة المختلفة، وتم تقديم نبذة عن الدورات التدريبية بالكلية.

كما تم زيارة كلية التربية بالجامعة، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون الطلاب ، والدكتور محمد عبد الله الفقي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، والدكتور السيد محمد أبو هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام بالكلية، وقام الدكتور أحمد سالم بالترحيب بالحضور وعرض مختصر حول الهيكل التنظيمي والإداري والتعليمي بالكلية، وكذلك التخصصات المختلفة في مرحلة الليسانس البكالوريوس بالكلية وأهم الأنشطة العلمية في هذه المرحلة.

كما قام الدكتور السيد أبو هاشم بعرض برامج الدراسات العليا في الكلية والمسارات التي يقدمها كل قسم وفق التخصصات المختلفة وكذلك الأنشطة العلمية والبحثية وطلاب واعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى عرض الدكتور محمد الفقي نبذة عن أحد أهم المشاريع التي قام بتنفيذها قطاع شئون البيئة بالكلية، مع عرض رؤساء الأقسام لأحد الأنشطة التعليمية والبحثية.

ثم انتقل الوفد لزيارة كلية التربية النوعية، وكان في استقباله الدكتور هاني حلمي عميد الكلية ، والدكتزر إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أكمل شوقي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة شعيب رئيس قسم التربية الفنية والدكتور هانم خالد رئيس قسم العلوم التربوية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالأقسام المختلفة.

وخلال الزيارة تم المناقشة حول التبادل الثقافي والعلمي بين أعضاء هيئة التدريس المصريين والجزائرين وبيان دور التربية الفنية الهام في تنمية التذوق الفني والعلاج بالفن وذلك من خلال مشاهدة معرض التربية الفنية بالأعمال الفنية المختلفة لكل التخصصات حيث أشاد الجميع بجودة الأعمال الفنية المعروضة.

وفي ختام الزيارة، قدم الوفد الشكر لجامعة الزقازيق على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الجامعة والاتحاد في المستقبل القريب.