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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 09:50 ص
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رئيس الوزراء يحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للجنة الأوراق المالية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 09:40 ص
رئيس الوزراء يحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للجنة الأوراق المالية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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حضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للجنة الأوراق المالية.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد شهد على هامش المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول برنامج "نُوَفِّــي"، المخصصة لرصد التقدم المحقق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ممثلين في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
 






الاوراق المالية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

لجنة الاوراق المالية



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