رئيس الوزراء يحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للجنة الأوراق المالية

كتبت هند مختار

حضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للجنة الأوراق المالية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد شهد على هامش المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول برنامج "نُوَفِّــي"، المخصصة لرصد التقدم المحقق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ممثلين في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.