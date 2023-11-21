اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 02:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: هناك تنسيق على مدار الساعة لوضع سبيل لحل الأزمة الفلسطينية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 01:18 م
رئيس الوزراء: هناك تنسيق على مدار الساعة لوضع سبيل لحل الأزمة الفلسطينية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود بجهود وتحركات على كافة الأصعدة بشأن القضية الفلسطينية، وكانت مصر من أوائل الدول التى دعت لعقد قمة القاهرة للسلام لوقف إطلاق النار والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطينى وإدانة ما يحدث على الأراضي الفلسطينية والرفض التام للتهجير القسرى.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وحضور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لبحث التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين.
 
وتابع رئيس مجلس الوزراء، "كما أكد الرئيس خلال القمة العربية الاستثنائية فى الرياض أن سياسات العقاب الجماعي غير مقبولة ويجب إيقافها فورا، وهناك تحركات فى كافة المسارات لوقف الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطينى،  وأعلنت الدولة المصرية إدانتها الكاملة للجرائم التى تمارس فى حق الفلسطينيين والانتهاكات الواضحة للقانون الدولى الإنسانى وكافة المواثيق الدولية ورفضها استهداف المدنيين، وأكدت مصر رفضها لسياسة العقاب الجماعي التي تفرضها اسرائيل فى كل قطاع غزة، وذلك من خلال تحركات لوقف إطلاق النار يتم بالتنسيق على مدار الساعة لوضع سبيل لحل الأزمة ومن خلال لقاءات عديدة جدا.






مجلس النواب اليوم

مجلس النواب المصري

جلسة مجلس النواب اليوم

رئيس مجلس النواب

قرارات مجلس النواب اليوم

البرلمان المصري

اخر قرارات البرلمان المصري

الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب

تهجير الفلسطينيين

تهجير الفلسطينيين القسري

التهجير القسري

رفض التهجير القسري

موقف مصر للتهجير القسري

الدولة المصرية ترفض

رفض مصر للتهجير القسري

الأراضي المصرية في سيناء

سيناء

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء المصري

الدكتور مصطفي مدبولي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة