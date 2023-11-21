اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 08:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الوزراء العراقى يؤكد لسفير فلسطين لدى بغداد رفض الجرائم الإسرائيلية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:44 ص
رئيس الوزراء العراقى يؤكد لسفير فلسطين لدى بغداد رفض الجرائم الإسرائيلية رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، موقف العراق الثابت في رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات وحشية على يد قوات الاحتلال، منوهًا إلى استعداد العراق لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة من أجل إنهاء معاناة أهالي غزة.


وذكر مكتب رئيس الوزراء - في بيان صحفي - أن الأخير استقبل السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد الرويضي، إذا سلمه رسالة تضامنية باسم حكومة وشعب العراق، بالوقوف مع حكومة وشعب فلسطين، ومع الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش الآمن والكريم.
 







العراق

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