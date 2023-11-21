رئيس الهيئة الوطنية يشكر وزير الشباب على دوره فى التوعية بالمشاركة فى الانتخابات

كتب ابراهيم قاسم - امنية الموجي _ محمد العاصى - ياسمين يحيي _ تصوير حسين طلال

تقدم المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقيادات وزارة الشباب عن دورهم فى توعية وتثقيف الشباب، عن دورهم في المشاركة في العملية الانتخابية وأهميتها، قائلًا: "أتقدم بالأصالة عن نفسى ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للهيئة علي توعية وتثقيف المواطنين علي أهمية مشاركة الانتخابات مما يساعد علي نشر الوعي للمواطنين والسعي نحو المشاركة في رسم خريطة المستقبل.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة، الإبداء بالرأي في الانتخابات حق لكل مصري ومصرية بلغ من العمر 18 سنة، و أن حق الانتخاب واجب لكل مواطن محب لبلده باعتبار أن الوطن غاية المراد، فالشباب هم نواة المجتمع والمحرك الأساسي له.

وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي لإبرام برتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات و وزارة الشباب والرياضة بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات و أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.

ويوقع البروتوكول بحضور المستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من أعضاء المجلس، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ومجموعة من قيادات الوزارة، والمستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.

وأعلنت الهيئة عن إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن التوعية والتثقيف عن أهمية المشاركة في الانتخابات، وقالت الهيئة في بيان لها، إنها ستبرم اليوم الساعه السادسة مساءا بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة



بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة والهيئة الوطنية للانتخابات (1)



بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة والهيئة الوطنية للانتخابات (2)



بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة والهيئة الوطنية للانتخابات (3)



بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة والهيئة الوطنية للانتخابات (4)



بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة والهيئة الوطنية للانتخابات (5)



بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة والهيئة الوطنية للانتخابات (6)



بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة والهيئة الوطنية للانتخابات (7)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (1)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (2)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (3)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (4)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (5)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (6)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (7)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (8)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (9)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (10)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (11)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (12)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (13)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (14)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (15)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (16)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (17)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (18)



بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (19)