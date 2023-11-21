رئيس الهيئة الوطنية يدعو الناخبين إلى المشاركة بالانتخابات الرئاسية

كتب ابراهيم قاسم - امنية الموجي - تصوير حسين طلال ومحمد العاصى

دعا المستشار حازم بدوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين إلى النزول لأماكن مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم فى الصناديق، حيث إن لكل صوت في الصندوق أثر فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب الرياضة، لتوعية وتثقيف المواطنين علي أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، يعد خطوة هامة نحو الانتخابات المقبلة، ويضمن الحرص علي إتاحة المشاركة الشعبية في صنع القرار.

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر من الدول القليلة التى تدير انتخاباتها هيئة مستقلة بذاتها، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وهي الدولة الوحيدة التى تنظم انتخاباتها تحت إشراف قضائي كامل وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين لشفافية الانتخابات التي ستجري علي بعد أيام معدودة.

وتقدم المستشار حازم بدوي، بالشكر للدكتور أشرف صبحي وقيادات وزارة الشباب عن دورهم في توعية وتثقيف الشباب بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية وأهميتها، مضيفا: "الإبداء بالرأى فى الانتخابات حق لكل مصرى ومصرية بلغ من العمر ١٨ سنة، وأن حق الانتخاب واجب لكل مواطن محب لبلده باعتبار أن الوطن غاية المراد، فالشباب هم نواة المجتمع والمحرك الأساسي له".

وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي لإبرام برتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات و أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.

ويوقع البروتوكول بحضور المستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من أعضاء المجلس، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ومجموعة من قيادات الوزارة، والمستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.

وأعلنت الهيئة عن إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن التوعية والتثقيف عن أهمية المشاركة في الانتخابات، وقالت الهيئة في بيان لها، إنها ستبرم اليوم الساعه السادسة مساءا بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة برتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات و وزارة الشباب والرياضة بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات و أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.