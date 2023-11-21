اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 08:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الهيئة الوطنية يدعو الناخبين إلى المشاركة بالانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:44 م
رئيس الهيئة الوطنية يدعو الناخبين إلى المشاركة بالانتخابات الرئاسية مؤتمر توقيع البروتوكول
كتب ابراهيم قاسم - امنية الموجي - تصوير حسين طلال ومحمد العاصى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا المستشار حازم بدوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين إلى النزول لأماكن مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم فى الصناديق، حيث إن لكل صوت في الصندوق أثر فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب الرياضة، لتوعية وتثقيف المواطنين علي أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، يعد خطوة هامة نحو الانتخابات المقبلة، ويضمن الحرص علي إتاحة المشاركة الشعبية في صنع القرار.
 
وقال المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر من الدول القليلة التى تدير انتخاباتها هيئة مستقلة بذاتها،  ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وهي الدولة الوحيدة التى تنظم انتخاباتها تحت إشراف قضائي كامل وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين لشفافية الانتخابات التي ستجري علي بعد أيام معدودة.
 
وتقدم  المستشار حازم بدوي، بالشكر للدكتور أشرف صبحي وقيادات وزارة الشباب عن دورهم في توعية وتثقيف الشباب بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية وأهميتها، مضيفا: "الإبداء بالرأى فى الانتخابات حق لكل مصرى ومصرية بلغ من العمر ١٨ سنة، وأن حق الانتخاب واجب لكل مواطن محب لبلده باعتبار أن الوطن غاية المراد، فالشباب هم نواة المجتمع والمحرك الأساسي له".
 
وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي لإبرام برتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات و أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.
 
ويوقع البروتوكول بحضور المستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من أعضاء المجلس، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ومجموعة من قيادات الوزارة، والمستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.
 
وأعلنت الهيئة عن إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن التوعية والتثقيف عن أهمية المشاركة في الانتخابات، وقالت الهيئة في بيان لها، إنها ستبرم اليوم الساعه السادسة مساءا بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة برتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات و وزارة الشباب والرياضة بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات و أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.






موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية

الانتخابات الرئاسية في مصر

موعد الانتخاابت الرئاسية مصر

الانتخابات الرئاسية 2024

معرفة اللجنة الانتخابية

مقر اللجنة الانتخابية

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

معرفة مقر اللجنة الانتخابية

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

الدعاية الانتخابية

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات

جدول انتخابات الرئاسة في الخارج

جدول انتخابات الرئاسة في الداخل

مخالفات الدعاية الانتخابية

موعد انتخابات الرئاسة

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

مرشحي الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة

اليوم السابع بلس

الهيئة الوطنية للِانتخابات

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة