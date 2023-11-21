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رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: كل صوت في الصندوق له أثر فى نتيجة الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 11:17 م
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: كل صوت في الصندوق له أثر فى نتيجة الانتخابات الرئاسية المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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دعا المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئس محكمة النقض، قبل أيام معدودة من الانتخابات الرئاسية، جموع الناخبين إلي النزول لأماكن الاقتراع والإدلاء برأيهم في حرية تامة، وأن الهيئة هي المنوطة بحماية هذا الحق وأن يكون لكل صوت في الصندوق أثر في نتيجة الانتخابات.
 
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن من بين الأهداف الهامة للهيئة هو نشر الوعي بين المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في رسم خريطة المستقبل.
 
واوضح "رئيس الوطنية للانتخابات" أنه وإن كان إبداء الرأي في الانتخابات الرئاسية هو حق كفله الدستور لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة وكان الحق هو الاستئثار بميزة معينة يمنحها القانون للانسان ويقوم بحمايتها وله السلطة في اتخاذها أو إهمالها إلا أن حق الانتخاب هو واجب على كل مواطن محب لبلده باعتبار أن الوطن هو غاية المراد.
 
وأكد "المستشار حازم بدوى" أن الشباب هو نواة المجتمع والمحرك الأساسي له فلابد أن يتحلي بالوعي والانتماء والبعد عن الاستماع للمفاهيم المغلوطة التي تزعزع استقرار البلاد وتهدف للإضرار بمصالحها.
 
وكشف"المستشار حازم بدوى" أن مصر من الدول التي تعد على أصابع اليد التي تدير استحقاقاتها الانتخابية هيئة مستقلة لها استقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
 
كما أنها تعد الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل بحيث يُشرف قاض علي كل صندوق في لجانها الفرعية المنتشرة في ربوع وأنحاء البلاد وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية ونزاهة الانتخابات.






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