رئيس المجلس الأوروبي: أوكرانيا تواصل الاقتراب من أوروبا الموحدة

قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، خلال زيارة لكييف في زمن الحرب، الثلاثاء، إن أوكرانيا تواصل الاقتراب من الاتحاد الأوروبي، ووصف تقدمها بأنه مذهل.

وأدلى ميشيل بهذا التصريح في مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة مولدوفا مايا ساندو.

ومن جانبه، وصف زيلينسكي، حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، الاجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بـ"الجيد، خاصة في مثل هذا اليوم المهم لبلدنا - يوم الكرامة والحرية".

وأعرب عن رضاه عن كل نتائج العمل المشترك الكبير - بين البرلمان والحكومة - فيما يتعلق بتنفيذ جميع توصيات المفوضية الأوروبية، متابعا: "نعول على قرار قوي في ديسمبر. أشكركم على دعمكم ومساعدتكم لأوكرانيا".