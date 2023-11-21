رئيسا العراق وأذربيجان يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

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بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الاثنين، في العاصمة الأذرية باكو، مع رئيس أذربيجان إلهام حيدر علييف، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها وتطويرها.



وأكد الرئيس رشيد- حسبما ذكرت الرئاسة العراقية، في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والطاقة وبما يخدم مصالح البلدين، وأهمية تشجيع رجال الأعمال للاستثمار، مطالبا برفع حظر التأشيرة عن العراقيين، معربا عن تمنياته بالنجاح لقمة حركة عدم الانحياز التي تستضيفها باكو.



من جانبه، أكد الرئيس علييف أن زيارة الرئيس العراقي تشكل فرصة لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مستويات عدة، معربا عن أمله بأن يتم اعتماد الشهادات الممنوحة للطلبة العراقيين الذين ينالونها من آذربيجان.