دليلك لخدمات مياه الشرب بالجيزة.. المستندات المطلوبة لـ5 طلبات

كتبت – مرام محمد

تتيح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة العديد من الخدمات لعملائها عن طريق مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة على مستوى مراكز وأحياء المحافظة، منها توصيل خدمة بصفة مؤقتة (وصلة إنشائية)، وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص، وتركيب عداد مياه فرعى لشقة، وغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير عن وحدة سكنية، وإنهاء التعاقد على العداد بناءً على رغبة العميل، وغيرها من الخدمات الأخرى.

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قنوات محددة لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، والتي تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على عدد من خدمات "مياه الشرب" بالجيزة.

1-توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص.

(طلب الخدمة من العميل أو المنتفع - موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل - سند الحيازة أو الملكية - إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (ان وجد) - التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي - الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان - الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن امكن) - بطاقة الرقم القومي للعميل - إيصال مياه من اقرب جار - إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل - أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل).

2-تركيب عداد مياه فرعى لشقة.

(صورة عقد الإيجار أو التمليك - إيصال الكهرباء الخاص بالشقة - إيصال المياه الخاص بالعقار - حضور مالك الشقة شخصياً - صورة بطاقة الرقم القومي).

3-توصيل خدمة بصفة مؤقتة (وصلة انشائية).

(طلب الخدمة من العميل أو المنتفع - بطاقة الرقم القومي العميل - الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي للموقع - موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل - سند الحيازة أو الملكية - إيصال مياه من أقرب جار - التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي - أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل).

4-غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير عن وحدة سكنية.

(بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع - أخر فاتورة مصدرة للعميل - طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير - التليفون الأرضي والمحمول للعميل - الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد).

5-طلب فحص العداد وإصلاحه.

(سداد مصاريف الفحص نقدا بخزينة الشركة - صورة من عقد الإيجار أو الملكية - يتم معاينة العداد بمعرفة المختص وإصلاحه في مكان وجـوده إن أمكن - إذا ثبت من خلال الفحص عدم انتظام العداد يتم رفعه مع توصيل المياه له بصفة مؤقتة حتى يتم إصلاح العداد وذلك للمعايرة والإصلاح أو تغيير التالف من أجزائه على حساب المشترك طبقا لقوائم الأسعار المعمول بها في الشركة).