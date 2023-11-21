اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 12:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تنظم مؤتمرها الثانى فى الإسكندرية الجمعة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 12:16 م
حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تنظم مؤتمرها الثانى فى الإسكندرية الجمعة المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل
كتب كامل كامل - إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تنظم حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024، المؤتمر الانتخابي الثاني لها، يوم الجمعة القادمة بمحافظة الإسكندرية؛ لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات غرب الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.
 
ويحضر هذا المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع غرب الدلتا.
 
تجدر الإشارة إلى أن الحملة تنظم سلسلة لقاءات يومية مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات لحزب الشعب الجمهوري، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.
 
 
 
 
 






المرشح الرئاسى حازم عمر

حزب الشعب الجمهوري

موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية

الانتخابات الرئاسية في مصر

موعد الانتخابات الرئاسية مصر

الانتخابات الرئاسية 2024

معرفه اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه بالرقم القومي

اليوم السابع

اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

حملات ومؤتمرات



الموضوعات المتعلقة

تفاصيل رؤية المرشح الرئاسى حازم عمر لتطوير قطاع الصناعة ببرنامجه الانتخابى

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 09:00 ص

إصلاح شامل للإدارة المحلية.. برنامج المرشح الرئاسى حازم عمر يستند لـ7 محاور لتحقيق اللامركزية.. يستهدف البدء فى تنمية جادة للمحافظات وخطة لتطوير الإيرادات مع مراعاة وضع القاهرة كعاصمة واستكمال أكاديمية المحليات

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 06:00 م

المرشح الرئاسى حازم عمر يوضح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية لانتخابات الرئاسة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 04:47 م

حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تلتقى أمانة الفلاحين المركزية للشعب الجمهورى

الأحد، 19 نوفمبر 2023 05:39 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة