حريق هائل يلتهم محتويات شقة فى الدقهلية بسبب ماس كهربائى

الدقهلية شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق هائل شب داخل إحدى الشقق السكنية، بمنزل فى قرية البهو فريك التابعة لمركز أجا، وذلك قبل امتداد النيران الي باقي الشقق بالمنزل، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي بلوحة مفاتيح الشقة، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الشقة بالكامل وإصابة شخص فى حالة خطرة نتيجة اختناقه.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ أهالي قرية البهو فريك مركز باندلاع حريق بشقة سكنية بأحد المنازل بالقرية.

على الفور هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف، إلي مكان الحريق وانتقل ضباط وحدة مباحث أجا لمكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل المواطن "زكريا.ع"، بقرية البهو فريك مركز أجا.

وبالفحص تبين أن الحريق شب داخل شقة بالدور الأول العلوى وجرى الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء للسيطرة علي الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بلوحة المفاتيح الرئيسية للشقة.

وأسفر الحريق عن احتراق احتراق محتويات الشقة بالكامل كما اصيب احد الجيران باختناق اثناء مشاركته مع الاهالي وقوات الحماية المدنية في إطفاء الحريق بالشقة وتبين انه يدعى "محمد. ر"، 61 سنة بالمعاش، وجرى نقله إلي مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.