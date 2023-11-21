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بحضور رئيس الحكومة..

جلسة تاريخية فى مجلس النواب لرفض تهجير الفلسطينيين.. انفوجراف

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 02:35 م
جلسة تاريخية فى مجلس النواب لرفض تهجير الفلسطينيين.. انفوجراف جلسة تاريخية فى مجلس النواب

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أكد عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم القاطع لمخطط التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين أن إسرائيل ترتكب جرائم شنيعة بحق الإنسانية فى فلسطين فهى تقتل النساء والأطفال كما أكدوا على أن هناك صمت غير مبرر من المجتمع الدولى تجاه المجازر الإسرائيلية.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال عرض عدد من طلبات الإحاطة بشأن المجازر التى يرتكبها العدوان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى، وعدم وضوح السياسات إزاء التهجير القسرى وهى الجلسة التى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة، تم مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، عبد الهادى القصبى، جازى سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكرى، كريم درويش، أحمد العوضى، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاورى، ضياء الدين داود، طارق رضوان.

 

 

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