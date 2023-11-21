جلسة بيع بالمزايدة لمحلات ووحدات إدارية بالإسكان الاجتماعى فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد قاعة معسكر شباب مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، عقد جلسة بيع بالمزايدة العلنية لمحلات ووحدات إدارية وصيدليات تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمشروع الإسكان الاجتماعي محافظة كفر الشيخ الأحد المقبل.

وتبدأ الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتتوفر كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 400 جنيه.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية في بيان لها، أنّ بيع المزاد الكبير بالمزايدة العلنية لبيع محلات تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظة كفر الشيخ.

كما أوضحت عدد وموقع ما يتم طرحه خلال الجلسة العلنية وهم عبارة عن، 5 محلات بقلين (1) بمساحات من (20.75م2 إلي 22م2) تقريباً، وعدد (1) صيدلية بمساحة (42.75م2) وعدد (10) محلات بقلين (2) بمساحات من (12.70م2 إلي 22م2) تقريباً بطريق «دسوق - كفر الشيخ».

كما يتم طرح 30 محلا بمساحات من (12.25م2 إلي 39.65م2) تقريباً، وعدد (2) وحدة إدارية بمساحتي (50.63م2) و(106.70م2) تقريباً و(1) عدد صيدلية بمساحة (34.25م2) تقريباً بموقع «تحيا مصر» غرب مدينة كفر الشيخ، كما يتم طرح 43 محلا بالبرلس بالجونة (1، 2، 3) بمساحات من (12م2 إلى 22.50م2) تقريباً، وتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيهاً، وسداد 10% فور رسو المزاد، وسداد الـ90% المتبقية خلال 3 شهور أو تقسيط المبلغ طبقاً للموضح بكراسة الشروط، والبيع طبقاً للشروط المدونة بكراسة الشروط. وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية في (7) شارع محمد حامد فهمي، الدقي، الجيزة، ومديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بكفر الشيخ، والبيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع.