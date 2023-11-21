تموين الغربية: ضخ 60 طن سكر يوميا بسعر 27 جنيها للكيلو بمنافذ السلع المخفضة

الغربية – مصطفى عادل

أكد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية ، أن المديرية تقوم على ضخ كميات كبيرة من السعر بسعر 27 جنيها للكيلو، داخل المنافذ الخاصة بالمحافظة ومنافذ كلنا واحد والهايبر ماركت والسلاسل التجارية والمشتركين فى مبادرة تخفيض الأسعار.

وأوضح لـ"اليوم السابع" أنه يتم ضخ ما يقرب من 60طن سكر يوميا للمنافذ المنتشرة على مستوى مدن المحافظة، ومعارض كلنا واحد، ويتم البيع تحت إشراف ورقابة من مديرية التموين.

وأشار أنه يتم أيضا ضخ كميات كبيرة من الزيت من شركة طنطا للزيوت والصابون، وأرز أبيض بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة، بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة.

وكانت قد فتحت المحافظة 12منفذا موزعين على مدن ومراكز المحافظة وهي منفذ أول طنطا بمنطقة سيجر أمام مدرسة الشهيد يحيا الوطن، منفذ ثان طنطا بمنطقة كورنيش الغفران، منفذ مركز طنطا بمنطقة سبرباي أمام مجمع المواقف.

منفذ أول المحلة بجوار مجلس المدينة، منفذ ثان المحلة بميدان الشون أسفل كوبري الفريق رضا حافظ، منفذ مركز المحلة بقرية محلة أبو علي، منفذ زفتى فى شارع الجيش أمام الإدارة الصحية، منفذ قطور بشارع الجيش بجوار الحديقة العامة، منفذ سمنود بمدخل سمنود أمام البنك الزراعي، منفذ السنطة بشارع الجيش بجوار السكة الحديد، منفذ بسيون بشارع 23يوليو أمام موقف بسيون، منفذ كفر الزيات بميدان اوسكار.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.