تفاصيل غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا

فاطمة شوقى

توفيت رضيعة تبلغ من العمر عامين واختفى ثمانية أشخاص بينهم قاصران، بعد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا الإيطالية وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث كان يحمل 1087 مهاجرًا إلى الجزيرة الإيطالية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت السلطات الإيطالية، تمكنت من إنقاذ 43 مهاجرا في كابو بونينتى غرب الجزيرة، من بينهم الرضيعة التي فقدت حياتها أثناء نقلها إلى الميناء، بحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية.

ومن بين 1087، كان 576 مسافرًا متكدسين في قارب صيد تم تحديد موقعه ورافقه الحرس المالي وخفر السواحل إلى الجزيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجزيرة أصبحت على وشك الانهيار مرة آخرى بعد عمليات انزال متتالية خلال الـ 12 ساعة الماضية ، حيث استقبلت حوالى 907 مهاجر.

أفادت وزارة الداخلية الإيطالية، أنه منذ بداية العام، وصل 149.751 مهاجرا إلى شواطئ البلاد، مقارنة بـ 93.901 في نفس الفترة من العام الماضي.