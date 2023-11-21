تعرف على محور "دار السلام - أبو تشت- سوهاج - قنا" × 10 معلومات

سوهاج محمود مقبول

حققت مصر العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ مئات من المشروعات القومية ضمن عملية الإصلاح الاقتصادى، والتى وضعت مصر على الطريق الصحيح فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، حققت خلالها مصر إنجازات هائلة فى كافة المجالات خاصة في مجال قطاع الطرق والكبارى

ومن خلال التقرير التالى يقدم "اليوم السابع" واحد من أهم الإنجازات في قطاع الطرق والكبارى بسوهاج وهو محور دار السلام قنا كالتالى:

1 - اسم المحور دار السلام أبوتشت " سوهاج – قنا"

2 - طول محور دار السلام سوهاج أبوتشت قنا 28 كيلو متر.

3 - المحور يربط بين الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا غرب النيل عند مركز أبوتشت، والطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج شرق النيل عند مركز دار السلام.

4- تقع مساحة 15.5 كيلو متر من المحور داخل الحدود الإدارية لمحافظة قنا، و12.5 كم داخل الحدود الإدارية لمحافظة سوهاج.

5 - مكونات المشروع يتكون من اتجاهين بإجمالي عرض 27.8 م ، يشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية، ويضم المحور 30 عملا صناعيا وهم "كوبري النيل بطول 1.3 كيلو متر- 15 كوبري علوي - 8 برابخ - 6 أنفاق ).

6 - تم الانتهاء من جميع الأعمال الصناعية في الجزء الخاص بمحافظة قنا، وبلغت نسبة تنفيذ إجمالي الأعمال أكثر من 90%.

7 - محور "أبوتشت - دار السلام" وجه بتنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال زيارته لمحافظة قنا لافتتاح عدد من المشروعات القومية في ديسمبر 2021.

8 - المشروع جاء ضمن خطة الدولة لتقليل المسافات بين المحاور المقامة علي نهر النيل إلى 25 كم كحد أقصى، لتسهيل تنقل المواطنين من الجانبين الشرقي والغربي للنيل.

9 - المحور يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية ، بالإضافة إلى دعم المشروعات الاستثمارية، و مشروعات التنمية المستدامة .

10 - يمثل المحور شريان جديد للتنمية، وإضافة هامة في مجال تدعيم شبكة الطرق، وربط مراكز المحافظة بالمراكز والمحافظات المجاورة، بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان