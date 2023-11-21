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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 10:24 ص
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء ارتفاع مؤشر إيجي إكس 70.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 23636 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 29642 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 10470 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4857 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 7145 نقطة.






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