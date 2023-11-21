اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 01:44 م
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تذكرة المترو بتركب كام محطة؟ اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 12:44 م
تذكرة المترو بتركب كام محطة؟ اعرف التفاصيل تذاكر المترو - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر المترو،. وعدد المحطات التى تغطيها كل تذكرة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة النقل، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 5 جنيهات وتصل لـ10 جنيهات، وفى النقاط التالية التفاصيل. 
 
للركوب 9 محطات، سعر التذكرة 5 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 185 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 3.1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية.
 
للركوب 16 محطة، سعر التذكرة 7 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 230 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 3.8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوى 630 جنيها وبنسبة 9% خصم إضافية.
 
للركوب 25 محطة، سعر التذكرة 10 جنيهات وتعريفة اشتراك شهرى 270 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 4.5 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوى 760 جنيها وبنسبة 6% خصم إضافية.






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