تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة حداد للجنايات بتهمة القتل وحبس نصاب السيارات

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة وغرف المشورة، فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة حداد للجنايات بتهمة قتل بائع ملابس بإمبابة، وحبس المتهم بالنصب علي المواطنين.

مشاجرة

أحالت النيابة العامة بالجيزة حداد للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل بائع ملابس، خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص في المنيرة الغربية، بسبب الخلاف على إيجار محل، وجاء قرار النيابة عقب ورود التقارير النهائية في القضية.

نصاب الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تسليمهم سيارات مجهزة طبيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود ضحايا أخرين من عدمه.

قتل

قررت نيابة ديرب نجم العامة بالشرقية، حبس طالب بمعهد خدمة اجتماعية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل جاره طالب بالمرحلة الثانوية إثر مشادة كلامية بينهما.