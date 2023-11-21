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تأجيل محاكمة سيدة ورجل فى اتهامهما بقتل رضيعتها لـ24 يناير

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 01:43 م
تأجيل محاكمة سيدة ورجل فى اتهامهما بقتل رضيعتها لـ24 يناير محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، الثلاثاء، محاكمة ربة منزل وآخر، لاتهامهما بقتل طفلتها بمنطقة الوراق لجلسة 24 ينايرلسماع مرافعة الدفاع.
 
وصدر القرار برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.
 
وخلصت التحقيقات في القضية رقم 5483 لسنة 2022 جنايات الوراق، إلى أن المتهمة "ح . س"، 38 سنة، ربة منزل، و"ر . ف"، 38 سنة، نقاش، في يوم 2 أبريل العام الماضي، قتلا رضيعتها المجني عليها "فاطمة . أ"، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها.
 
 
 






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